Sénégal/Burkina Faso: Elim Mondial 2018 - Le mental fera la différence face au Sénégal, selon Charles Kaboré

Dans le groupe D tout le monde est encore en course pour la qualification au Mondial 2018, même si le Cap-Vert est à la traîne au classement derrière le Burkina Faso, l'Afrique du Sud et le Sénégal.

Les Sénégalais et les Burkinabè vont se confronter lors d'une affiche rare. Le dernier match en compétition officielle entre le Sénégal et le Burkina Faso avait été remporté 5-1 par les « Lions de la Téranga ». Mais c'était le 8 septembre... 2007. Le Sénégal était présenté comme le favori du groupe D des éliminatoires du Mondial 2018. Il est, pour le moment dépassé d'un point par le Burkina Faso et l'Afrique du Sud après sa défaite chez cette dernière. Les Lions de la Teranga jouent gros face aux Etalons. Les footballeurs burkinabé n'ont peut-être par la notoriété des Sénégalais qui les précèdent au classement mondial mais ils sont coriaces et plus difficiles à manœuvrer qu'ils ne le laissent paraître.

Qu'est ce qui va faire la différence entre le Sénégal et le Burkina le samedi 2 septembre prochain à Dakar ? La réponse du capitaine des Étalons du Burkina Charles Kaboré est nette : « C'est le mental en sachant bien que le Sénégal est bien armé », a confié le joueur dans des propos relayés par Burkina 24.

Le capitaine des Étalons reconnaît tout de même que ce handicap est surmontable dans la mesure où il faut avoir confiance aux autres joueurs qui remplaceront les blessés. « Il y a beaucoup de joueurs importants qui manquent. Tous ceux qui sont là vont répondre présents en sachant qu'on a des valeurs, des qualités, et que si on joue à notre niveau, on peut faire de bonnes performances sur ces deux matchs », assure Kaboré.