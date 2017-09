Afrique: Fin de match haletante à Conakry

La Guinée a pris ses trois premiers points à mi-course des éliminatoires, redonnant provisoirement un peu d'espoir à ses supporters en attendant l'autre partie du groupe A ce jour entre la Tunisie et la RD Congo, co-leaders avec six points. En tout cas le Syli National est prévenu. Son match retour contre les mêmes Libyens le 4 septembre à Monastir, en Tunisie, sera tout sauf une partie de plaisir.

Pourtant le Syli National avait entamé le match pied au plancher. Deux frappes sur la transversale de Sadio Diallo (2') et de François Kamano (4') avaient donné le ton, suscitant les « ah ! » de déception du public. Cela n'allait pas durer bien longtemps puisque Naby Keita, quelques heures après l'annonce de son transfert pour 2018 à Liverpool, déclenchait les « oh ! », en ouvrant le score (1-0, 7'). Les hommes de Lappé Bangoura maintenaient la pression dans le premier quart d'heure et doublaient la mise par Demba Camara (2-0, 22'). Les Chevaliers de la Méditerranée n'étaient pas KO menant quelques montées en direction de la cage de Naby Yattara sans toutefois le menacer vraiment.

Copyright © 2017 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.