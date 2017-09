Afrique: Le Ghana en échec à Kumasi

A l'issue de la troisième journée dans le groupe E, l'Ouganda point en tête avec 7 points devant l'Egypte, six points, le Ghana, deux points et le Congo, un point.

Les Black Stars ont tout fait pour revenir à la hauteur de leurs visiteurs, échoueront plusieurs fois avant qu'enfin Thomas Partey ne mette un ballon au fond des filets de Barel Mouko, par ailleurs impeccable pendant la rencontre (1-1, 85'). En dépit de leurs efforts, les Black Stars ne réussiront pas à accrocher une victoire, ce qui les éloigne de plus en plus de Russie 2018.

Dès le coup d'envoi de la rencontre, il était patent que les Ghanéens n'étaient pas dans leur meilleur jour, hésitants, empruntés. Une mésentente entre le défenseur Joseph Arttamah et son gardien Richard Ofori offrait une occasion en or à Fabrice Nguessi qui servait un ballon parfait à Thievy Bifouma qui faisait le job (0-1, 18'). Surprise à Kumasi, le Congo était devant à la mi-temps.

