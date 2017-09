Nigeria/Cameroun: Elim Mondial 2018 - Que peut le Cameroun face au Nigeria ?

Les Lions indomptables du Cameroun jouent leur destin en éliminatoires de la Coupe du monde 2018 dans la double confrontation face aux Super Eagles du Nigeria. Ils devront l'emporter dès ce soir pour espérer rester dans une compétition que domine déjà leur adversaire du jour. Une opposition qui va exhaler le parfum de la longue rivalité entre les deux géants du football africain. Analyse d'avant-matches.

Duel de géants ce soir à Uyo, dans le sud-est du Nigeria. C'est l'affiche de rêve. La sélection locale, les Super Eagles, joue dès 17 heures (heure d'Afrique centrale) contre les Lions indomptables du Cameroun. Les deux équipes s'affrontent pour le compte de la 3ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde prévue en 2018 en Russie. Le Nigeria est le leader du groupe B. Il compte 6 points preuve qu'il a gagné ses deux premiers matches. Son adversaire du jour ne compte que 2 unités générées par 2 scores parité lors de ses premières sorties. Il se classe néanmoins au 2ème rang. Normal au vu de ce classement que le Nigeria soit présenté comme le favori de la partie. D'autant plus logique que le Cameroun, bien que sacré champion d'Afrique en février dernier, sort d'une Coupe des Confédérations désastreuse. Les Lions indomptables sont repartis au terme du premier tour avec un bilan d'un nul et deux défaites.

Mais les Camerounais ont envie d'effacer cette contre-performance en réalisant un bon résultat à Uyo. Le capitaine Benjamin Moukandjo déclare que ses coéquipiers et lui sont allés au Nigeria pour l'emporter. « Nous sommes bien concentrés et surtout préparés à rivaliser face à une belle équipe qui est première du groupe avec quatre points d'avance. On sait très bien que le match de demain est une rencontre capitale, ce match là nous permettre de continuer à espérer en attendant le match retour lundi. Mais avant de se projeter sur le match de lundi, malheureusement il faut le gagner. Donc on vient avec une seule envie, une seule détermination, celle de gagner. Je pense que vraiment le résultat qu'on peut faire et qui sera positif ne pourra être que la victoire », a-t-il dit jeudi en conférence de presse.

Le Nigeria en pôle position dans le groupe B

Reste qu'il trouvera en face une équipe du Nigeria qui ne veut pas se laisser arracher le ticket qu'elle a déjà composté en partie. « Nous attendons cette équipe. C'est une équipe excitante,ils sont champions d'Afrique en titre et nous aussi, nous avons une bonne équipe. Je pense que c'est un merveilleux match à jouer pour chaque joueur et pour chaque équipe. Ils veulent remporter ce match, ils sont obligés de le remporter parce que s'ils ne le font pas, ça va leur être difficile de remonter la pente. Mais le problème pour eux c'est que nous jouons à domicile. La première manche c'est ici vendredi et le retour lundi chez eux. Si nous gagnons le premier match, nous pouvons avoir la chance d'obtenir un bon résultat au retour », pronostiquait mercredi le capitaine nigérian John Mikel Obi qui devrait jouer pour la première fois au cours de ces éliminatoires. Une blessure l'avait empêché de commencer la campagne.Son équipe sait pouvoir compter sur ses vedettes à l'instar du toujours dangereux attaquant Victor Moses ou de son coéquipier de Leicester City Ahmed Musa.

Les Nigérians devraient être définitivement fixés sur leurs chances de qualification seulement lundi soir. Au terme du match retour prévu dans la capitale camerounaise. S'ils remportent celui de ce 1er septembre et le suivant, il ne leur restera plus qu'à s'imposer devant la Zambie pour décrocher la qualification à la prochaine édition de la Coupe du Monde. Mission a priori difficile puisque le sélectionneur des Lions indomptables Hugo Broos veut « prendre au moins 4 points sur 6 face au Nigéria ». Pour y arriver, le technicien belge compte sur la combativité et le mental de gagneur et l'esprit d'équipe qui recommence à habiter ses hommes. Il a toujours du mal à trouver le latéral qui palliera à l'absence d'Ambroise Oyongo Bitolo victime de blessure. Le jeune défenseur Nouhou Tolo qui évolue aux Etats-Unis va tenter de combler le trou. En attaque le Cameroun bénéficie de la présence dans son effectif d'Eric Maxim Choupo-Moting. Le nouveau pensionnaire de la Premier League anglaise devrait commencer sur le banc en attendant de rentrer dans la partie pour apporter un plus à l'attaque.

Cameroun -Nigeria ou l'histoire d'une longue rivalité

Christian Bassogog, le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des nations 2017 est le joueur sur qui le sélectionneur des Lions indomptables compte le plus. Le sociétaire du club chinois Henan Jianye réalise ces dernières semaines des performances de rang avec son club. Des observateurs comme le consultant TV Fabien Bobo conseillent aux Lions indomptables de jouer selon leurs capacités. C'est-à-dire éviter de poser le ballon parce que techniquement inférieurs aux Nigérians dans ce domaine. Il estime que les Lions s'en sortiront mieux en défendant, « en mettant un bus derrière » et en effectuant des attaques rapides. Les Lions pourraient aussi exploiter l'absence du gardien numéro du Nigeria Carl Ikeme absent pour cause de maladie.

Le match qu'accueille en fin d'après-midi le stade Godswill Akpabio sera le 21ème que livreront Nigérians et Camerounais toutes compétitions confondues. Avantage statistique au Nigeria pour l'instant. Les ex « Green Eagles » comptent 10 victoires remportées en 20 matches joués contre les Camerounais. Les deux équipes ont fait jeu égal à 7 reprises. Et le Cameroun ne l'a emporté que 3 fois. 2 de ces succès l' ont été en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui a souvent fait croire mais à tort aux supporters camerounais que leur équipe avait toujours dominé son voisin et grand rival. Pour ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde, Lions Indomptables et Super Eagles se sont rencontrés 4 fois. D'abord les 7 et 22 décembre 1968 pour le compte des qualifications au mondial Mexique 1970. Le Cameroun contraint le Nigeria au nul à domicile (1-1) avant de s'incliner chez lui au stade Akwa, à Douala 2 buts contre 3. En 1989, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Italie 1990, les Camerounais s'inclinent le 10 juin 1989 à Ibadan au Nigeria sur la marque de 2 buts à 0. Le 27 août 1989 ils prennent leur revanche à Yaoundé. Leur victoire 1-0 les propulse vers le dernier tour des qualifications.

Les Camerounais dans leur ensemble souhaitent que leur équipe relève la tête comme il y a près de 30 ans. Ou alors reproduise l'exploit d'il y a 8 ans lorsque les leurs se retrouvèrent dos au mur après 2 journées. Avec 1 match perdu (0-1) à l'extérieur contre le Togo et un nul (0-0)

concédé au Maroc chez lui, le Cameroun est dos au mur. Il se réveillera lors de la double confrontation contre le Gabon qu'il bat à Libreville (2-0) et à Yaoundé (2-1) avant de régler leur compte aux Togolais et Marocains (3-0 et 2-0 respectivement). La situation qui se présente aujourd'hui est presque similaire à celle de 2009. Le match d'Uyo sera-t-il pour le Cameroun le déclencheur de l'opération reconquête ?

Pierre Arnaud Ntchapda

