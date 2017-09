Congo-Kinshasa/Tunisie: Mondial 2018 - La Tunisie bat le pays et occupe la première place

Ibenge joue ses cartes et remplace Ikoko par Glodi Ngonda. La défense se fait prendre à la 78e lorsque Padou Bompunga rate son intervention, permettant à son coéquipier d'envoyer la balle vers la ligne de but. Heureusement pour la RDC que Merveille Bope sort la balle sur la ligne de but de Matampi.

Les Tunisiens gèrent le match et s'offrent les plus belles occasions de la partie.

Les Congolais laissent le jeu aux Tunisiens et tentent de repartit en contre. Le mur défensif mis en place par Nabil Maaloul enraye les montées congolaises, poussant les défenseurs à commettre beaucoup de fautes, à l'instar du tacle sur Issama et de Kakuta (9').

La RDC ne reste pas observatrice sur le terrain. Firmin Mubele est lancé seul dans l'attaque et se retrouve face au gardien tunisien, mais il échoue dans sa tentative (6'). Dans la foulée, Bakambu obtient un coup franc (7'), et s'en suit une frappe cadrée limpide des Léopards (8').

