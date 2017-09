Algérie: Ryad Mahrez - Encore un mercato raté ?

Suffisant pour relancer les rumeurs d'une signature dans le club blaugrana dans la journée. Sauf que les heures s'écoulent et rien ne se passent jusqu'à ce vendredi. Et le mutisme du joueur ainsi que de ses représentants confirme la donne.

« L'international algérien de Leicester City a été autorisé par le Lucas Alcaraz et par la Fédération algérienne de football à effectuer un déplacement express en Europe afin 'officialiser jeudi son transfert vers son nouveau club « . C'est en ces termes que la FAF autorisait Mahrez à quitter le regroupement de l'équipe pourtant à la veille d'un départ pour la Zambie pour les éliminatoires du Mondial 2018. Un article supprimé depuis sur le site. Dans la foulée, le natif de Sarcelles saute dans un avion. Plus tard, des photos circulent sur les réseaux sociaux avec le joueur dans un aéroport à Barcelone.

