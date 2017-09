Zambie/Algérie: Elim Mondial 2018 - Zambie-Algérie, décisif pour les Fennecs

L'Algérie sera face à la Zambie dans une double confrontation dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. Très mal engagé, au Mondial 2018, l'équipe nationale algérienne occupe le bas de l'échelle du groupe B, derrière le Nigeria, le Cameroun et la Zambie. Les Fennecs d'Algérie, qui seront opposés aux Chipolopolos de Zambie, vont tenter de profiter de cette double confrontation pour rester dans la course à la qualification au Mondial 2018.

« Il (le match) est décisif, parce qu'on jouera avec cinq points en moins dans la classification, du coup, bien sûr il est décisif, ce n'est pas moi qui pense uniquement de la sorte, ce sont les chiffres qui le disent. On sait très bien qu'on a mal commencé ces qualifications pour la coupe du monde et que pour avoir une chance d'espérer d'être toujours en course lors des quatre derniers matchs, il faudra obligatoirement gagner en Zambie, » a confié Carl Medjani, capitaine des Fennecs.

Déjà dos au mur l'Algérie a besoin de victoire pour se relancer dans la course pour le billet qualificatif au Mondial 2018. Avec un point en deux rencontres, l'équipe nationale d'Algérie pointe à la dernière place du groupe B. Si tout n'est pas encore perdu, les Fennecs devront à tout prix l'emporter face aux Zambiens, qu'ils recevront quelques jours plus tard (5 septembre). Six points face aux champions d'Afrique 2012 permettraient aux hommes de Lucas Alcaraz, nouveau sélectionneur des Verts depuis le licenciement du Belge Georges Leekens, de se relancer totalement.