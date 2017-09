Sénégal/Burkina Faso: Elim Mondial 2018 - Les Etalons prêts à titiller le Sénégal

La poule D des éliminatoires du Mondial 2018 promet un duel fratricide très rare entre le Sénégal et le Burkina Faso qui s'affronteront les 2 et 5 septembre. Le Burkina possède 4pts + 2 et le Sénégal 3pts + 1. Le vainqueur de la double confrontation recevra un bol d'air pour la suite. Favori du groupe D, le Sénégal pâtit de sa défaite controversée en Afrique du Sud et a laissé le Burkina Faso s'installer en tête grâce à une meilleure différence de buts que les Bafana Bafana.

Face aux Etalons médaillés de bronze de la dernière CAN, les Lions de la Teranga veulent frapper un grand coup et honorer leur statut. Ces rencontres s'annoncent très disputées car chaque sélection a encore toutes les cartes en main pour participer au mondial en Russie. Cette double confrontation entre Lions du Sénégal et Etalons du Burkina Faso promet des étincelles et du beau jeu, mais aussi beaucoup de passion.

L'international burkinabè Alain Traoré, s'est prononcé sur la double confrontation face au Sénégal comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2018. Ayant rejoint son équipe, Alain Traoré juge que le Burkina a les moyens de faire face au Sénégal.

« Ça va être un match difficile entre deux équipes africaines qui sont en ce moment au top. Le premier match va se jouer au Sénégal. C'est à nous de savoir bien négocier ce match, laisse entendre Alain Traoré dans des propos relayés par Burkina 24. De notre côté, malheureusement on a quelques absents de marque. Mais comme le coach l'a toujours dit, on a un groupe de 25, voire 30 joueurs qui sont compétitifs. Je me dis qu'on a les arguments pour titiller le Sénégal ».

Toutefois, Alain Traoré prévient : « Il ne faut pas le dire seulement. Il faut bien travailler à l'entraînement et aller là-bas faire un bon match et voir ce qui va se passer ».