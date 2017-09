Sénégal: Mamadou Sacko - Pourquoi a-t-il choisi Crystal Palace ?

« J'ai adoré le challenge l'année dernière, c'était difficile mais beau et c'est pourquoi cet été, j'ai estimé que Palace était le meilleur choix », a-t-il indiqué auprès du site officiel du club. « Je suis très heureux ici parce que j'ai beaucoup d'amis. Je reste en contact avec Christian, Wilf, Bakary et Yohan Cabaye, ainsi que Jason Puncheon. Nous avons eu une très belle ambiance l'année dernière et nous nous disons tout », a ajouté Mamadou Sacko.

Indésirable à Liverpool, Mamadou Sakho, prêté la saison dernière à Crystal Palace, y a été finalement transféré définitivement. Un renfort de poids pour le club londonien quand on sait le rôle assez important joué par le défenseur franco-sénégalais dans sa défense la saison dernière. Et naturellement, c'est un Sacko heureux qui rejoint les Eagles.

