Afrique: Invalidation de la présidentielle au Kenya - Une leçon de droit et un exemple pour l'Afrique

En invalidant les résultats de la présidentielle, où le chef de l'Etat sortant était candidat, la Haute Cour kenyane vient de prouver qu'il y a toujours de l'espoir pour la démocratie en Afrique.

Les hauts magistrats du Kenya ont inscrit en lettres d'or leurs noms dans les annales de l'histoire politique du continent. Cette belle leçon de droit doit trouver un écho favorable dans les pays où des apprentis dictateurs foulent au pied la Constitution, juste pour se maintenir au pouvoir. L'exemple kenyan, c'est aussi une leçon pour la Cour constitutionnelle de la RDC qui devrait démontrer à la face du monde que l'indépendance de la justice n'a jamais été un vœu pieux.

L'Afrique s'est réveillée hier vendredi 1er septembre sur un beau jour. La Cour suprême du Kenya a invalidé les résultats de du scrutin présidentiel, où le chef de l'Etat sortant, Uhuru Kenyatta, était déjà proclamé vainqueur à l'issue du vote du 8 août dernier. En toute indépendance, la Cour suprême du Kenya, fidèle à Dieu et à la Constitution du pays, a invalidé le vote prononcé pourtant par la commission électorale, tablant sur des « irrégularités » qui ont entaché l'ensemble du scrutin.

L'acte posé par les hauts magistrats de la Cour suprême du Kenya a toute son importance dans un pays où les conflits postélectoraux ont laissé des milliers de martyrs. A l'issue des élections de 2008, environ 1 100 personnes avaient été tuées à la suite des contestations de la présidentielle. Il en a été de même lors des élections de 2013 qui ont porté l'actuel président à la tête du pays. Des Kenyans sont tombés sous les balles lors des manifestations de contestation des résultats. Avec cette élection d'août 2017, 21 morts ont été enregistrés dans les différentes manifestions de revendication. C'est donc en toute responsabilité que la Haute Cour a dit le droit et demandé la reprise de l'élection présidentielle au Kenya.

Il faut dire que ce fait est rarissime sur le continent noir. Très souvent, les hautes cours en Afrique sont sous les bottes du pouvoir en place. Systématiquement, elles s'arrangent à dire le droit pour contenter le régime en place au détriment de la justice. A tel point qu'en Afrique, le slogan, c'est « on n'organise pas les élections pour les perdre ». La fraude électorale, le tripatouillage des résultats lors de la compilation, les pressions politiques sur la commission électorale et les cours et tribunaux non sans compter la corruption, sont le lot de la quasi-totalité d'élections que les pays africains ont connu ces 20 dernières années.

La Cour constitutionnelle interpellée

Le geste de la Cour suprême du Kenya résonne comme un signe d'espoir, notamment en République démocratique du Congo qui est engagée dans un processus électoral le plus incertain qu'il soit. Ce processus congolais est victime de toutes sortes de pesanteurs qui ralentissent son avancée vers la tenue effective d'élections.

Le processus électoral congolais a justement besoin d'institutions fortes pour qu'il arrive sans désemparer au bon port. C'est ici que l'exemple du Kenya doit trouver un écho favorable dans le chef de tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir en RDC. Certes, la Cour constitutionnelle intervient au bout du processus électoral, mais plus que jamais, la Haute cour de la RDC est interpellée pour préserver les intérêts de la nation chaque fois qu'elle sera sollicitée pour dire le droit. Les hauts magistrats du Kenya ont poussé jusqu'à invalider une élection présidentielle alors que le chef de l'Etat en exercice en était le gagnant. Les hauts magistrats congolais ne sont pas incapables de pareille responsabilité. Ils peuvent faire mieux le moment venu. On a toujours un choix. Tout dépend de la volonté. Si la RDC a atteint un aussi bas niveau de déliquescence, c'est parce que la justice est bafouée. Dès lors, la renaissance de la RDC partira des cours et tribunaux ou ne le sera pas.

L'actuel président de la République, Joseph Kabila, a épuisé son deuxième et dernier mandat depuis le 19 décembre 2016. Le régime en place a tout fait pour ne pas organiser les élections dans le délai constitutionnel qui aurait pu favoriser le tout premier passage démocratique du pouvoir dans un climat apaisé le 20 décembre 2016. Mais, c'était sans compter avec la mauvaise foi du pouvoir en place à Kinshasa. La RDC se retrouve aujourd'hui avec des institutions illégitimes à tous les niveaux. Du président de la République aux députés nationaux et sénateurs en passant par les gouverneurs de province et les députés provinciaux, toutes les institutions à mandat électif sont devenues illégitimes. Sans que les cours et tribunaux ne bronchent.

Pire, le processus électoral en cours reste dans le viseur des fossoyeurs de la démocratie qui ne tarissent pas de stratagèmes pour le noyauter. Prévues en décembre 2017, conformément à l'Accord de la Saint-Sylvestre, la présidentielle et les législatives nationales et provinciales sont incertaines cette année. Non seulement les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs qui devaient se clôturer le 31 juillet ont été prolongée jusqu'à fin novembre probablement, le gouvernement n'est pas prêt de mettre à la disposition de la CENI les 526 millions USD nécessaires pour financer ces scrutins.

La Cour suprême du Kenya vient d'écrire son histoire et démontre que l'Afrique peut toujours avancer sur le chemin de la démocratie. Il reste aux institutions de la RDC d'écrire aussi la leur.