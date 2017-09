Algérie: Elim Mondial 2018 - Les Chipolopolos sans pression face au Fennecs

L'équipe a été considérablement rajeunie et si sur le plan des résultats, elle n'a absolument rien à perdre, elle aura tout à apprendre dans ce genre de match, » a déclaré Wedson Nyirenda qui ajoutera que la formation zambienne est composée essentiellement de joueurs qui se sont illustrés lors de la dernière Coupe du monde des U20. «Notre équipe se compose en grande partie de joueurs qui ont atteint les quarts de finale lors de la dernière Coupe du monde des U20. C'est vous dire qu'elle est très jeune et surtout inexpérimentée. Elle a cependant de l'ambition.»

«Il est certain que jouer contre l'équipe d'Algérie à deux reprises en l'espace de très peu de quelques jours implique une préparation adéquate. Nous aborderons les matchs de Lusaka et de Constantine sans aucune pression. Nous ne sommes pas du tout les favoris et cela nous convient parfaitement.

