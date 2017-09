Algérie/Zambie: Elim Mondial 2018 - M'bolhi - « Samedi, il faudra gagner ! »

L'Algérie, auteur d'un début de parcours raté dans le « groupe de la mort » de la zone Afrique, a tout intérêt à s'imposer samedi en Zambie afin d'espérer se qualifier pour le Mondial 2018. Avec un seul point au compteur, les Fennecs débarquent ce samedi (13h GMT) à Lusaka, conscients qu'une première victoire sera impérative pour ne pas faire une croix définitive sur la Russie.

« Aujourd'hui, on n'a pas de calcul à faire, on ira à la guerre en Zambie. On est dans l'obligation de gagner si on veut espérer quelque chose. Ça va être une grande bagarre mais on ne veut pas renoncer », a confié Rais M'bolhi le gardien de but des Fennecs, dans des propos relayés par Le Buteur.

L'Algérie est condamnée à gagner en Zambie, samedi à Lusaka puis lors du retour trois jours plus tard à Constantine, si elle veut préserver la moindre chance d'aller en Russie après un très mauvais départ en qualifications du Mondial 2018.

« Blida ou Constantine, on sera à la maison. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer là-bas, mais il y a une qualification en Coupe du monde au bout, il faut gagner là où on doit jouer », a ajouté le dernier rempart des Verts.

Derniers de leur groupe B à égalité avec la Zambie, qu'ils affronteront samedi à Lusaka, puis le 5 septembre à Constantine (400 km à l'est d'Alger), les coéquipiers de Riyad Mahrez doivent impérativement prendre des points pour ne pas laisser le Nigeria, en tête avec 9 points, s'envoler au classement alors que seul le vainqueur du groupe se rendra en Russie.

« Samedi, il faudra gagner ! » s'exclame Rais M'bolhi.