Afrique: Le Maroc explose la défense malienne

Les Marocains ont réalisé l'essentiel, empochant les trois points du match à la suite de leur large victoire sur les Maliens au Complexe Prince Moulay Abdallah à Rabat (6-0). Les Lions de l'Atlas occupent ainsi seuls la tête du groupe C, en attendant le match Gabon - Cote d'Ivoire prévu ce samedi à Libreville.

On s'attendait à une victoire certes des Lions de l'Atlas, vu les absences de taille dans les rangs des Aigles du Mali, mais on ne pouvait soupçonner que le match allait tourner à la correction. Les Maliens ont été déplumés impitoyablement, dans un stade où il n'y avait pas de place pour une aiguille. Et pourtant les poulains d'Alain Giresse ont démontré une certaine sérénité durant les dix premières minutes de jeu, mettant l'adversaire dans l'embarras.

Ils se sont même offert une occasion franche, cadeau de la défense marocaine. Mais tout allait basculer brutalement et inopinément quand l'arbitre Alioum Neant siffla un pénalty en faveur de Hakim Ziyech, fauché par Mohamed Konaté. Le médian de l'Ajax d'Amsterdam se fit justice lui-même et avec brio (1-0, 19'). Il aura fallu moins de dix minutes pour que les Marocains doublent la mise par Khalid Boutayeb, au terme d'une belle orchestration d'ensemble (2-0, 27').

On s'attendait à un retour au score après le repos, mais les Aigles seront réduits à dix après l'expulsion du défenseur Bakaye Dibassy (50'). La tâche s'est compliquée davantage pour les visiteurs qui ont continué néanmoins à faire presque jeu égal mais ont fini par encaisser le troisième but des pieds d'Hakim Ziyech, à la suite d'une prouesse technique individuelle (3-0, 61'). Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les Aigles allaient perdre un second défenseur, Mohamed Konaté, pour cumul de cartons (66'). Aubaine pour les Lions de l'Atlas qui vont consolider leur goal-average.

Le jeune sociétaire du Réal Madrid, Achraf Hakimi (18 ans) quadruplera l'addition (4-0, 72'), avant que Fayçal Fajr ne quintuple à la suite d'un tir tendu des 25 mètres (5-0, 86'). Face à ce déluge de buts, et même réduits à 9, les Maliens ont continué à se battre courageusement et sans le moindre complexe. Mais ils vont encaisser fatalement un dernier but des pieds de Mimoun Dahbi qui faisait ses premiers pas en sélection nationale, à l'instar d'ailleurs du latéral gauche Achraf Hakimi (6-0,88').

Le Maroc a pris provisoirement la tête du groupe C avec 5 points, un de mieux que la Côte d'Ivoire et trois de plus que le Gabon.