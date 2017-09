Algérie: Elim Mondial 2018 - One, two, three, l'Algérie tombe à Lusaka

Les buts zambiens de la rencontre ont été inscrits par Brian Mwila (6 et 33 mn) et Enock Mwepu (89 mn). L'unique réalisation algérienne a été marquée à la suite d'une superbe frappe de Yacine Brahimi à la 55ème minute.

Malgré sa supériorité numérique en seconde période, l'Algérie n'a pas été en mesure de renverser la vapeur. La Zambie a su se montrer plus tranchante dans ses attaques, tandis que l'Algérie a affiché ses limites dans le jeu cet après-midi. Et contre toute attente, ce sont les zambiens qui sont parvenus à aggraver la marque en toute fin de match pour tuer les espoirs algériens.

