Guinée: Ebola - le ministère de la santé accusé de détournement des deux milliards de francs

A l'en croire, ce montant a été détourné par le ministère de la santé. « Le ministère de la santé a détourné 2 milliards 143 millions de francs guinéens qui était destiné à la construction de l'hôpital des tradi-praticiens guinéens. Lors de la rencontre de 16 pays au Burkina Faso pour une formation, le président de la CEDEAO m'a demandé de monter ce projet en tant que président des guérisseurs traditionnels. Arrivé en Guinée, j'ai expliqué à l'ancien ministre, Naman Keita et le secrétaire général, Docteur Younoussa. Ils m'ont demandé de réunir tous les tradi-praticiens pour former une fédération. On a cherché un agrément qui a été signé par le ministre et moi. Pour envoyer le projet au niveau de la CEDEAO, il a fallu que je revende ma voiture », a-t-il expliqué.

Dans son exposé, Mamady Daman Traoré président de cette fédération a dit que c'est suite à un projet monté par sa structure et non par le ministère que la CEDEAO a donné 2 milliards 143 millions de francs guinéens(GNF) pour la construction d'un hôpital.

