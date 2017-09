Gabon/Cote d'Ivoire: Elim Mondial 2018 - Les Eléphants conscients qu'il faut gagner face au Gabon

Les Eléphants de la Côte d'Ivoire, leaders de leur groupe de qualification pour le Mondial 2018, se déplacent chez les Gabonais ce samedi avant de les recevoir, mardi, à Abidjan.

La Côte d'Ivoire et son sélectionneur Marc Wilmots sont sous pression. Le cornac belge, en fonctions depuis fin mars, a essuyé deux défaites retentissantes en deux matches, une gifle 5-0 en amical aux Pays-Bas puis un revers 3-2 à domicile face à la Guinée pour commencer le parcours de qualifications à la CAN-2019...

« Nous avons conscience qu'il faut gagner ce match. Notre dernier match des éliminatoires du Mondial s'est soldé par une victoire sur le Mali. Nous jouerons en l'espace de cinq jours deux matches contre une bonne équipe du Gabon. Je pense que nous allons présenter un collectif combattif », rassure Salomon Kalou dans des propos relayés par fratmat.info.

Dans ce groupe C des éliminatoires du Mondial 2018, la Côte d'Ivoire peut prendre la tête en allant chercher la victoire contre le Gabon. Les Ivoiriens en sont largement capables. Les Éléphants possèdent un effectif de qualité et cela va être très compliqué pour le Gabon de résister aux attaques des Ivoiriens. Wilmots mise sur le retour d'anciens comme Gervinho, Salomon Kalou, Serey Dié, et les revenants Gradel et Dja Djédjé pour encadrer les jeunes.

Selon nos confrères de fratmat.info, pour mieux réussir ces deux matches, le technicien belge espère construire une équipe redoutable et efficace en attaque. Dans ce bastion, Marc Wimots entend apporter plus de percussion en changeant le système classique de 4-3-3 par un joueur supplémentaire sur le front de l'attaque. Et Salomon Kalou pourrait bien jouer ce rôle « Je vois Salomon Kalou plutôt comme un 9 et demi. Ce joueur qui sera en soutien de l'attaque. Je ne le vois pas nécessairement sur les côtés ou à la pointe de l'attaque », explique Wilmots, comme pour donner une ébauche des stratégies de jeu qu'il pourrait mettre en place pour faire déjouer les Panthères du Gabon. « Depuis quelques années déjà, cette formation du Gabon progresse. Elle a un groupe intéressant. Des joueurs qui ont tous un très bon niveau », reconnaît Gervinho.

Les Eléphants, qui n'ont pas raté une phase finale de Coupe du monde depuis leur première participation en 2006, restent toutefois bien placés dans leur groupe de qualifications au Mondial 2018.