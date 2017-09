Congo-Kinshasa: Intrusion d'éléments FARDC à la MONUSCO-Kananga - Mende contredit

Pour rappel, la Monusco n'a pas tardé à condamner la violation de sa base de Kananga après l'irruption des militaires congolais à la poursuite d'un journaliste. Dans un communiqué publié mardi 29 août, les Nations unies ont appelé le gouvernement à respecter ses engagements. « L'incident est très grave d'autant plus que celui-ci s'est déroulé sous le commandement direct d'un officier supérieur », a déploré la Monusco avant de rappeler que ses locaux sont inviolables en vertu de l'Accord sur le statut des Forces entre les Nations unies et le gouvernement de la République démocratique du Congo (SOFA), ainsi que la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies.

Pourtant, le porte-parole du gouvernement a nié en bloc l'incursion des éléments de l'armée dans la base de la Monusco. Il a réagi exactement en ces termes, mercredi 30 août dernier : « Le rapport de la hiérarchie militaire locale FARDC dément toute incursion de militaires congolais dans une base de la Monusco à Kananga. L'incident aurait concerné des éléments des forces loyalistes poursuivant un individu présumé auteur de tentative de constitution d'un nouveau groupe armé dans cette région qui sort à peine d'un cycle de violences indicibles et qui s'est réfugié dans une base de la Monusco en se présentant comme un journaliste, ce qui ne saurait en tout état de cause fonder une quelconque immunité en sa faveur. Des témoins affirment que les soldats n'ont pas pénétré dans l'enceinte de la base. Ils en ont référé à leurs supérieurs. C'est ce qui explique que l'individu n'ait pas été appréhendé, ayant ainsi bénéficié de l'asile de la représentation locale de la Monusco ».

