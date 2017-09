Algérie/Zambie: Elim Mondial 2018 - Alcaraz - « Nous avons échoué à atteindre notre objectif »

Privée de Riyad Mahrez, la formation nord-africaine a connu un début de match catastrophique puisque Brian Mwila (7e, 33e) a rapidement mis les Chipolopolo sur les bons rails. Mieux après la pause, les visiteurs réduisaient l'écart au score par Yacine Brahimi (55e) et se retrouvaient même en supériorité numérique après l'expulsion de Fashion Sakala (56e). Mais beaucoup trop imprécis, les hommes de Lucas Alcaraz n'ont pas su profiter de cet avantage et ont finalement encaissé un dernier but d'Enoch Mwepu (88e). A trois journées de la fin des éliminatoires, les carottes sont cuites pour les Fennecs.

