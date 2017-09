Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Parti pour Londres hier

La police et la gendarmerie sont toujours citées parmi les secteurs les plus corrompus à Madagascar.… Plus »

Depuis, l'Angleterre partage une histoire commune et très amicale avec la Grande Ile et aura laissé bien des empreintes dans la culture et la langue malgaches. Il faut savoir que les reines de Madagascar avaient plus d'affinités avec les Anglais protestants que les Français catholiques. Vers les années 1880, l'Angleterre entretenait un consulat à Toamasina.

Notons que cette année marque les 200 ans de l'arrivée de London Missionary Society à Madagascar, célébrés récemment à Antsiranana avec le premier Jubilé de l'église réformée FJKM. On célèbre également les 200 ans des relations diplomatiques entre nos deux pays. Relations qui ont officiellement débuté au temps du règne de Radama 1er qui avait invité le LMS à partager leurs savoirs et savoir-faire mais aussi leur foi. En ce temps-là, la Couronne britannique était la première à reconnaître l'unicité du Royaume de Madagascar en son seul roi Radama.

