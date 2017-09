Madagascar: « Tanà in Rock » - Prêt à enflammer Antsahamanitra

Jour -1. Après le cabaret qui s'est tenu vendredi dernier au Dôme de la RTA, les plus grands du rock local reprennent le chemin de la scène, avec encore plus d'envergure pour le théâtre de verdure d'Antsahamanitra.

Demain, le spectacle sera encore plus grandiose, même si les « bikers » ne seront plus là, ou du moins ne feront plus leur show. Sur scène, un grand écran rendra le spectacle encore plus interactif. Mais ce sera surtout en musique que le show se fera car avec les plus grandes têtes d'affiche du rock à Tanà, les musiciens les plus cotés et une jeune génération qui assure la relève, les rockers ont de quoi saliver.

« Best Pro », organisateur de l'événement, promet une organisation sans fausse note. En tout cas, tout le monde s'impatiente. Rendez-vous demain à Antsahamanitra.