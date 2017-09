Madagascar: Présidence, Primature, HCC - Sites web bloqués

Les employés de l'ANRE réclament le paiement de leurs 11 mois de salaires impayés.

La grève des employés de l'Agence Nationale de Réalisation de l'E-gouvernance (ANRE) commence à avoir des répercussions sur la bonne marche de l'Administration, notamment sur la gestion des sites web des différentes institutions de la République. Depuis quelques jours, les sites web de la Présidence de la République, de la Primature, de la Haute Cour Constitutionnelle et de tous les ministères sont inaccessibles.

On se demande si les employés qui sont en grève illimitée ont décidé de bloquer les sites officiels pour faire pression sur les dirigeants HVM. Les responsables au niveau de l'ANRE affirment que ces sites ont été bloqués pour sécuriser les données. Face à cette situation, le service de la Communication de la présidence de la République, celui de la Primature, ainsi que le ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions utilisent un compte « gmail » pour envoyer leurs courriels.

20 mois. Mise en réseau et gestion des connexions interministérielles (intranet et internet de l'Etat) au niveau central (Antananarivo 160 bâtiments administratifs) et dans les régions (25 grandes villes), gestion du domaine « gov.mg », des sites web de l'Etat (50 sites) et de la messagerie de l'Etat (4.000 boîtes aux lettres), et appui au développement des projets E-gouvernance : textes réglementaires (dématérialisation des procédures administratives... ), systèmes d'information et applications. Ce sont entre autres, les principales missions de l'ANRE qui est un organisme rattaché à la Présidence de la République.

N'ayant pas touché leur salaire depuis le mois d'octobre 2016, les employés de l'ANRE ont décidé d'observer une grève illimitée. Aucune réunion du Conseil d'Administration n'a eu lieu en 20 mois, c'est pourquoi le budget de l'agence n'est pas adopté et les recettes financières qui comprennent les recettes de connexions, les salaires du personnel, l'achat des fournitures et l'entretien des matériels sont suspendus.

Cris de détresse. Pour l'heure, malgré les cris de détresse des employés, aucune réunion du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale de Réalisation de l'E-gouvernance n'a été organisée. D'autant plus que son Directeur général Briand Andrianirina est actuellement à l'extérieur. De son côté, le Secrétaire Général de la Présidence qui devait résoudre les revendications des employés de l'ANRE n'a pas encore pris sa responsabilité. En tout cas, tant que leurs onze mois de salaires impayés ne sont pas réglés, les employés de l'ANRE refusent de reprendre leurs activités. Ils exigent également une solution pérenne émanant des autorités. Histoire à suivre.