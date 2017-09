Madagascar: Trafic de concombres de mer - Le navire « Savannah » intercepté par le CSP

Le Centre de Surveillance de Pêche (CSP) au sein du Ministère des Ressources halieutiques et de la Pêche vient de réaliser une grosse capture dans son filet. En effet, il a intercepté le navire « Savannah » de 22 mètres de long, appuyé par trois vedettes dénommés CHAFY, équipés de moteur hors bord respectivement 60cv et 85 cv pour les deux derniers, au niveau du Banc de la Cordelière au nord ouest de Nosy-Be, le 25 août dernier. Cette action entre dans le cadre de la 50e mission du Programme Régional de Surveillance des Pêches (PRSP) de la Commission de l'Océan Indien. Le bâtiment de surveillance est composé des inspecteurs de pêche de cinq nationalités différentes, à savoir de Madagascar, du Mozambique, de Seychelles, de Comores et de la Réunion.

