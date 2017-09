Madagascar: Grande Braderie - Des animations et de nombreux lots à gagner

La Grande Braderie est l'événement à ne pas manquer de ce week-end.

Très dur, début septembre l'est pour les ménages qui viennent de passer des vacances d'août et qui doivent faire face à la rentrée scolaire. Cela a été palpable durant les trois premières journées de la Grande Braderie de Madagascar, où ce sont les stands qui proposent les fournitures scolaires qui sont les plus fréquentés par les visiteurs. Et ils ont raison de venir, puisque les participants proposent effectivement des produits de qualité et à prix réduit. Au moins, ces stands appliquent la remise obligatoire de 15%. Mais, histoire de se faire un chiffre d'affaires conséquent, certains stands font plus que les 15%.

Et ce sera encore le cas aujourd'hui puisque traditionnellement, c'est surtout durant les deux dernières journées que les participants se mettent à liquider leur stock, en pratiquant des prix qui défient toute concurrence. Mais ce qui caractérise surtout le week-end à la Grande Braderie, ce sont les différentes animations concoctées par Madavision et ses partenaires.

Par ailleurs les partenaires offrent des lots à gagner au cours de nombreux tirages avec, bien évidemment les animations dans les stands de ces partenaires. Rappelons, par ailleurs que le nombre d'entreprises participantes à la Grande Braderie de Madagascar ne cesse d'augmenter. Preuve que la manifestation constitue aussi une plateforme de promotion des entreprises malgaches.