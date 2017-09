Burkina Faso/Sénégal: Russie 2018 - Le pays contraint le Sénégal au nul et reste en tête de groupe

Un nul qui conforte le Burkina dans son rôle de leader du groupe après la victoire du Cap Vert sur l'Afrique du Sud (2-1).

Avec 5 points au compteur, contre 4 pour le Sénégal et l'Afrique du Sud, (le Cap-Vert a 3 points), les poulains de Paulo Duarte ont l'obligation de terminer en beauté cette double confrontation avec le Sénégal le 5 septembre prochain à Ouagadougou s'ils veulent définitivement emprunter la voie de Russie 2018.

C'est une belle équipe du Burkina qui a su contrer les velléités offensives du Sénégal, avec un gardien de but, Hervé Koffi, encore et toujours bien inspiré. Sa souplesse et sa vigilance ont permis au Burkina d' eviter des buts. A son image , l'équipe s'est bien battue.

On peut seulement regretter le nombre élevé de cartons jaunes. En Effet, Bakary Koné, Blati Touré, Yssouf Paro et l'emblématique capitaine Charles Kaboré ont été avertis au cours du jeu.

C'est le 2e carton jaune pour Charles Kaboré qui sera donc suspendu pour le rendez vous du 5 Septembre à Ouagadougou. Un coup dur certes mais le groupe reste solide et engagé à aller jusqu'au bout de son objectif: se qualifier pour la première fois à la plus grande fête du football mondial. C'est possible.