Madagascar: « Fara West » - Du jazz, pur et dur avec « Really jazz »

Naivo Andriambelo qui sera entouré de ses complices de toujours, serviront du jazz, pur et dur au menu au « Fara West ».

Ils se connaissent et se côtoient depuis longtemps. Ils partagent également la même passion pour le jazz. Demain, ils vont se retrouver sur une même scène... en quartet.

Le jazz ? Beaucoup prétendent en faire. Et pourtant, la manière dont ils chantent et jouent leurs compositions vont parfois, voire même souvent, à l'encontre de ce que les puristes qualifient de jazz. Ce soir, « Really Jazz », cette fois composé de Do Andriambelo à la basse, Titi Razakamiadana au saxophone et au piano, Naivo Andriambelo au saxophone et Alain Nirisoa à la batterie, va montrer aux jeunes, mais surtout faire plaisir aux amoureux du genre et investir le « Fara West » pour une soirée où il n'y aura que du jazz, le vrai, au menu. La soirée a d'ailleurs été intitulée « Really jazz ». « Really Jazz », c'est effectivement du jazz puisé aux sources, dont les musiciens du groupe s'emparent sans se départir d'une furieuse envie de partager ce patrimoine universel, richesse incontestable qui laisse la liberté de multiples interprétations. « Really Jazz » nous le livre avec le regard d'aujourd'hui, leurs approches communes pour nous donner envie d'aller plus loin dans ses retrouvailles intemporelles actualisées.

A vent. Pas de piano et encore moins de la guitare, mais quand même une guitare basse et une batterie pour faire la différence. « Nous allons surtout mettre en avant les instruments à vent. Titi Razakamiadana et moi-même joueront du saxophone » dixit Naivo Andriambelo. Do Andriambelo à la basse et Alain Nirisoa à la batterie se joindront à eux pour compléter l'affiche. Se côtoyant depuis des années, le trio s'est maintes fois retrouvé sur une même scène, lors d'un simple concert, ou lors de festivals comme Madajazzcar. Les voir sur une même scène, dans un même groupe, le temps d'une soirée, n'a donc rien d'anodin. Pour être de ce moment inédit du « Really jazz », rendez-vous est pris ce soir au « Fara West » Faravohitra.