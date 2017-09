Sénégal: Les Lions tenus en échec par les Etalons à domicile

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal a concédé, samedi au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, le nul vierge devant le Burkina Faso en match comptant pour la 3-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Devant un public sénégalais moyen, l'entraîneur des Etalons, le technicien portugais Paolo Duarte a opté, lors de ce face-à-face avec les Lions, pour un bloc défensif bas.

Du coup, les protégés du sélectionneur national Aliou Cissé ont éprouvé du mal à développer leur jeu au cours de cette rencontre sifflée par le Botswanais Josua Bondo assisté d'Arsenio C Marengula (Mozambique) et Souru Phatsoane (Lesotho).

Sadio Mané et ses partenaires de l'attaque ont peiné à se faire des occasions. Et les Etalons prennent un peu de l'ascendance sur le jeu et s'offrent la première occasion du match sur coup franc à la 26-ème minute.

Le tir tendu d'Alain Traoré est repoussé de justesse par le portier sénégalais Khadim Ndiaye. Le même Alain Traoré va récidiver à 36-ème minute et Khadim Ndiaye est à nouveau décisif sur la pénétration de l'attaquant Burkinabé.

Les Lions vont réagir deux minutes plus tard, mais Moussa Sow voit la première occasion sénégalaise se heurter au gardien Burkinabé Hervé Kouakou Koffi.

Les deux équipes vont aller à la mi-temps sans que leurs cages ne soient violées. Au retour des vestiaires, les Lions vont museler le jeu sans trouver la faille. Diao Baldé Keïta et Pape Alioune Ndiaye remplacent respectivement Ismaïla Sarr et Younouss Sangharé.

Les Lions dominent dans le jeu, mais se heurtent au bon dispositif défensif des Etalons. Les Sénégalais seront malheureusement réduits à 10 avec l'expulsion du défenseur central Kalidou Koulibaly.

Du coup, les Lions vont gérer le match nul lors de cette rencontre où 5 avertissements ont été servis aux athlètes dont trois aux Lions (Kalidou Koulibaly, Pape Alioune Ndiaye et Saliou Ciss) et deux aux Burkinabé Bakary Koné et Paro Armand.

Les deux équipes vont se retrouver mardi à Ouagadougou en match retour. Le Burkina Faso domine la poule avec 5 points (+2), suivi du Sénégal, 4 points (+2), de l'Afrique du sud malgré sa défaite (2-1) vendredi face au Cap Vert.

Le Cap Vert comptabilise, avec cette victoire, ses trois premiers points mais reste toutefois le dernier du groupe D avec 3 points (-3).

Les deux formations ont aligné ce samedi les footballeurs suivants :

-Sénégal :

Khadim Ndiaye, Moussa Wagué, Saliou Ciss, Kara Mbodj, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye, Salif Sané, Younouss Sangharé (Pape Alioune Ndiaye), Moussa Sow (Cheikhou Kouyaté), Sadio Mané, Ismaïla Sarr (Diao Baldé Keïta).

- Burkina Faso :

Hervé Kouakou Koff, Issouf Paro B Armand (Malo Patrick), Issoufou Dayo, Bakary Koné,Yacouba Coulibaly, Charkes Kaboré, Ibrahima Blati Touré, Sibiri Alain Traoré, Bertrand Isidore Traoré, Cyrille Barros Traoré, Niguimbe Préjuce Nakoulma.