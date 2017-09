Congo-Kinshasa: Exemple kenyan

Le coup de tonnerre à Nairobi, où la Cour suprême du Kenya a annoncé l'invalidation de la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta, réélu lors du scrutin du 8 août avec 54% des voix. Son adversaire, l'opposant Raïla Odinga, n'a obtenu que 44% des suffrages. Ceci ouvre une nouvelle voie pour l'Afrique. La vraie justice occupe une place centrale dans la construction de la démocratie.

Kenya montre la voie avec une justice-leçon qui appelle les autres juges d'Afrique, notamment ceux de la République démocratique du Congo à exercer leur mission dans l'objectivité et l'honneur. Car, ils ont la tâche d'assurer pleinement la primauté du droit à travers la défense des valeurs fondamentales de la société.

Le Kenya s'érige désormais en Afrique comme une des sociétés les plus ouvertes. Ce pays d'Afrique de l'Est gagne, du coup, en maturité démocratique. Cela veut aussi dire que, désormais, l'opposition peut se tourner vers la justice et partir du principe qu'elle sera équitable. La décision de la Cour suprême du Kenya démontre l'indépendance du système judiciaire de ce pays d'Afrique. Il s'agit d'un jugement qui renforce la Constitution.

Serait-ce le cas partout ailleurs ? En tout état de cause, l'exemple kenyan doit beaucoup inspirer la RDC qui éprouve toutes les peines du monde à faire aboutir son processus électoral.

Bref, la justice en RDC doit être le chantier qui devrait figurer aux premières loges des projets de société des partis et personnalités politiques qui ont à cœur la survie de la nation et le bien-être du peuple congolais.Une justice qui serait véritablement au service de la nation, et un gage de sécurité institutionnelle, politique, économique et sociale.