Ile Maurice: Xavier Duval sur la MBC

Entre-temps, Mekraj Baldowa recevait une lettre, dans l'après-midi du 2 septembre, lui demandant de step down. Tandis que les images des tensions survenues la veille à La Butte et Résidence Kennedy étaient diffusées dans le JT de samedi...

Alors que les médias privés accordaient, toute la journée du vendredi 1er septembre, une large couverture aux événements qui se déroulaient à La Butte et Résidence Barkly, la MBC choisissait, elle, de n'en piper mot. Préférant lire un message du gouvernement sur le fait que ces habitants sont dans l'illégalité et qu'une compensation leur avait été offerte.

Réagissant à la situation au sein de la MBC, le leader de l'opposition n'a pas mâché ses mots. «It's getting from bad to worse», a indiqué Xavier-Luc Duval. Selon lui, «gouvernman pé anpiré».

