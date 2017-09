Congo-Kinshasa: Mines - Adoption de la stratégie nationale sectorielle pour éradiquer le travail des enfants

Des parties prenantes à l'atelier sur la stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans les mines s'engagent dans une croisade en vue d'éradiquer ce phénomène. Les enfants doivent subir la réinsertion sociale.

Jeudi 31 août 2017, la salle des réunions de Beatrice Hôtel a vibré au rythme de la clôture de l'atelier sur la stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans les mines et dans les sites miniers artisanaux. Après deux jours d'intenses travaux, les participants ont validé le document de travail devant servir de feuille de route à la commission en charge de suivi de l'application des recommandations. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre d'Etat en charge du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, représentant personnel du Premier ministre.

Après la lecture du rapport final des travaux en commission, qui a fait l'objet d'amendements importants, le ministre du Travail a déclaré que le travail des enfants dans les mines artisanales et sur les sites miniers artisanaux en RDC va bientôt prendre fin. Il a exprimé ses sentiments de gratitude au président de la République pour l'intérêt particulier qu'il accorde et qu'il porte à la cause des enfants et aux personnes vulnérables et toutes les couches sociales de notre pays.

Conforme aux exigences internationales

Il l'a également salué tous les efforts consentis pour avoir rendu les chaines d'approvisionnement des minerais de la RDC conformes aux exigences régionales et internationales.

« Je me permets de saluer la participation remarquée des délégués de l'ONG Amnesty International, de l'Initiative du cobalt Responsable et de la Société Why you de la Chine ainsi que de tous les partenaires techniques et financiers. Leur accompagnement tenant à assainir les sites miniers artisanaux de la présence de nos enfants est très apprécié par le gouvernement de la RDC », a-t-il témoigné.

Dans son allocution, le représentant personnel du chef de l'Etat a indiqué que cet atelier est un signal fort que le gouvernement de la RDC lance à la face du monde. « C'est l'occasion de montrer sa détermination à s'engager dans un véritable combat contre la présence et le travail des enfants dans les mines artisanales et sur les sites miniers artisanaux de notre pays. Ceci, dans le souci d'améliorer et de renforcer tout ce qui a été entrepris depuis 2001 », a-t-il déclaré.

Il a souligné avec force que le plus grand défi à relever est l'amélioration des conditions socioéconomiques des ménages dans les zones minières afin de garantir le mieux-être des enfants. « Le gouvernement de la RDC s'y emploie profondément. Car, il se dégage du constat de tous ici que la pauvreté et la précarité sociale seraient l'une des principales causes à la base du travail des enfants dans plusieurs secteurs de la vie économique y compris dans le secteur des mines qui semblent offrir l'illusion de procurer le gain facile », a-t-il affirmé.

Implication du ministre des Mines

Selon une Etude de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), a-t-il relevé, « les travaux dans les mines et les carrières sont des activités dangereuses pour les enfants à tous égards. À travers la stratégie nationale sectorielle qui vient d'être validée par les participants, le gouvernement va s'atteler à mettre en œuvre des actions retenues dans le plan opérationnel qui sera élaboré et dans les meilleurs délais ».

C'est pourquoi, a-t-il lancé, il en appelle à un travail en synergie entre le Comité national de lutte contre toutes les formes de travail des enfants dans les mines ainsi que de la Commission de lutte contre le travail des enfants chargée du suivi. « Une attention particulière sera portée sur les mesures d'application ou de la mise en œuvre de tous les axes stratégiques de la stratégie nationale sectorielle principalement sur les solutions alternatives et durables en faveur des enfants sortis des mines afin de garantir leur réinsertion sociale sur le plan tant social, scolaire et professionnel », a-t-il martelé.

Outre la validation de la stratégie nationale sectorielle, il a noté qu'il a été retenu plusieurs recommandations pertinentes parmi lesquelles celle relative à la proposition de la constitution d'un fonds spécial tolérance enfants zéro dans les mines. Ceci, comme mécanisme de soutien à la mise en œuvre efficiente de cette stratégie nationale sectorielle. Les modalités pratiques de son opérationnalisation seront discutées entre toutes les parties prenantes, a-t-il exhorté.

À cette occasion, il a chargé le ministre des Mines à convier tous les acteurs quant à ce. Il a encouragé tout le monde à veiller à la mise en œuvre de la stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans les mines et sur les sites miniers artisanaux afin d'atteindre les objectifs qu'ils se sont assignés à l'horizon 2025.