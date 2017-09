Congo-Kinshasa: Trois civils tués lors d'une incursion des présumés ADF dans le village Lahe-Malolu/Vemba

Il a rappelé que les massacres à Beni ont laissé comme corollaire «des milliers de veuves et d'orphelins et des enfants qui ne fréquentent plus l'école.»

«Apres plus de 6 mois d'accalmie, la population pensait que cette histoire appartenait au passe, mais nous sentons qu'il y a une réorganisation de l'ADF qui montre que leur capacité de nuisance est toujours intacte. C'est pourquoi nous alertons les FARDC et la FIB, la force d'intervention de la MONUSCO de prendre les dispositions qui s'imposent pour que les massacres ne reviennent plus», a affirmé le pasteur Gilbert Kambale.

«Il y a le massacre de trois pygmées, trois kidnappés et un blessé grave, c'est vraiment une situation qui resurgit. Vous vous rappellerez que la semaine passée, il y a eu 5 personnes qui ont été kidnappées avant d'être relâchées. elles ont été kidnappées justement à Malulu 46 et les pygmées ont été massacrés à Lahe- Malolu», déplore le pasteur Gilbert Kambale.

