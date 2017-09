Zimbabwe - Une partie de l'opposition lance l'Alliance du MDC

Créée le 5 août dernier, cette alliance est la coalition de sept partis d'opposition unis pour une cause bien précise : faire barrage au président Robert Mugabe et son parti la Zanu-PF lors des prochaines élections prévues en 2018.

Et les factions existent au sein de cette nouvelle union. A propos de ce rassemblement, un article dans la presse locale évoque le boycott de certains membres éminents de l'opposition comme Joyce Mujuru, la chef du parti Le peuple d'abord, qui reconnaît le soutien de son clan à l'alliance du Mouvement pour le changement démocratique, mais l'ancienne vice-présidente du pays a refusé de se joindre à la fête à cause du nom MDC, qui absorbe toutes les autres factions politiques et les rend invisibles.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.