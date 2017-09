Mauritanie - Mohamed Bouamatou dans le viseur?

Le fossé se creuse petit à petit et la rupture entre le président et l'homme d'affaires parti s'exiler au Maroc s'affiche désormais au grand jour.

Mohamed Bouamatou est un des plus puissants hommes d'affaires de Mauritanie et un cousin du chef de l'Etat. En 2008 le milliardaire avait activé ses relais diplomatiques pour que le putsch de Mohamed Ould Abdel Aziz soit avalisé par Paris.

Le parquet vient de faire appel de la décision du juge qui, vendredi matin, avait décidé de ne pas mettre sous mandat de dépôt deux sénateurs, comme le demandait le procureur. Les deux élus que le juge avait choisi de placer seulement sous contrôle judiciaire seront donc convoqués à nouveau lundi matin 4 septembre au palais de justice. Dans ce même dossier un sénateur d'opposition et un militaire ont été mis sous mandat de dépôt vendredi, trois journalistes, la directrice d'un site internet, et deux leaders syndicaux sous contrôle judiciaire.

