Burkina Faso/Sénégal: Eliminatoires Mondial 2018 - Sénégal et Burkina Faso se neutralisent

Les Burkinabè auraient pu faire mieux, ce 2 septembre 2017 à Dakar, si le gardien de but adverse Khadim Ndiaye ne s'était pas interposé sur un coup franc puissant du milieu de terrain Alain Traoré (27e), sur un tir de l'ailier Préjuce Nakoulma (36e) et sur une frappe de l'attaquant Bertrand Traoré (72e).

A trois journées de la fin des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2018, aucune équipe ne se détache nettement au classement du groupe D. Le Burkina Faso reste certes en tête grâce à son match nul 0-0 au Sénégal. Mais ce score permet aux Sénégalais, désormais deuxièmes, ainsi qu'aux Sud-Africains et aux Cap-Verdiens, d'être toujours en course pour la qualification au Mondial en Russie.

