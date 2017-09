Cameroun: Coopération financière - L'Allemagne débloque 89 milliards de F

Les documents y afférents signés jeudi à Yaoundé. Une partie des fonds, près de 23 milliards, est un don pour la santé, les réfugiés et le développement durable

Un accord de coopération technique et financière a été signé jeudi 31 août dernier à Yaoundé, entre la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement du Cameroun.

L'enveloppe de, 100,5 millions d'euro, soit environ 66 milliards de F, couvre le triennat 2017/2019. C'est une aide publique au développement, qui sera injectée dans des projets relevant de la gestion durable des ressources naturelles, la gouvernance et la décentralisation, le développement rural, mais aussi la santé et les travaux publics.

Occasion pour le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (MINEPAT), Louis Paul Motaze, signataire de l'accord pour le compte du Cameroun, de saluer la diversification de la coopération germano-camerounaise. Même appréciation de la part de Hans-Dieter Stell, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, signataire de l'accord pour la partie germanique. Selon le diplomate allemand, la nouvelle enveloppe est plus importante que celle accordée à la programmation 2014/2016. « C'est la preuve de la volonté des deux pays à œuvrer pour l'atteinte des objectifs globaux de développement définis par les Nations unies.

C'est-à-dire préserver les forêts, lutter contre les changements climatiques, réduire les inégalités, lutter contre la pauvreté, garantir la santé et le bien-être des populations ». Justement, ce même jeudi 31 août, outre les accords cadre de coopération d'un montant de 66 milliards de F, le diplomate allemand et le MINEAT ont également signé quatre accords de don d'un montant cumulé de 35 millions d'euros, soit environ 22,96 milliards de F.

Cette autre enveloppe sera affectée à trois secteurs : la santé (5,25 milliards de F), pour la lutte contre la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans dans le septentrion et à l'Est, l'appui aux mesures pour les réfugiés de provenance nigériane et centrafricaine, et déplacés internes (11,15 milliards de F). Et enfin 6,56 milliards de F pour le Fonds commun du programme sectoriel forêts-environnement. Il est notamment question dans ce dernier cas de réduire la pression sur les forêts du Cameroun et partant, protéger l'équilibre environnemental.