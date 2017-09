Algérie/Zambie: Elim. Mondial 2018 - Alcaraz « On ne peut pas être satisfait de la manière »

Battue par la Zambie ce samedi, l'Algérie, qui n'a qu'un seul point après trois journées d'éliminatoires de Coupe du monde, a quasiment dit au revoir à la Russie.

«Les choses n'ont pas fonctionné comme prévu, mais on méritait au moins le nul»

« Je crois que dans ce match ,tout s'est joué en première mi-temps au cours de laquelle on a commis beaucoup d'erreurs. On s'est ressaisis en seconde mi-temps mais on a pris un autre but au moment où nous revenions dans le match. On ne peut pas être satisfait de la manière avec laquelle on prend ces buts en contres », a expliqué Lucas Alcaraz, le sélectionneur des Fennecs, à la fin du match.

Conscient que la qualification sera difficile à obtenir, le technicien espagnol souhaite se concentrer surtout sur le match retour contre les Chipolopolos.

«Le match retour qu'on jouera chez nous, on va le préparer avec tout le sérieux voulu et bien entendu avec l'objectif de le gagner. L'équipe fera tout pour être au rendez-vous et donner le maximum. Pour la qualification, je ne réfléchis pas en termes de compétition mais en termes de match. On est dans une situation très difficile mais il faut gagner mardi »