Afrique: La conférence TEDGlobal 2017 commence en Tanzanie

communiqué de presse

Arusha, Tanzanie — Dix ans après, TEDGlobal revient en Afrique pour un évènement en direct présentant plus de 45 interventions, entretiens et performances

TED, l'organisation à but non lucratif qui se consacre aux « Ideas Worth Spreading » (idées qui méritent d'être diffusées) inaugure sa conférence TEDGlobal 2017 aujourd'hui à Arusha, en Tanzanie. Placé sous le thème « Bâtisseurs - Révélateurs de la vérité - Catalyseurs », l'évènement va accueillir 700 participants au Ngurdoto Mountain Lodge pour un programme de plus de 45 orateurs et intervenants qui vont partager des idées dans le format caractéristique de TED de conférences courtes et percutantes, d'une durée maximale de 18 minutes. L'évènement, qui se déroule sur quatre jours, va aussi comporter les présentations et les performances de 27 membres de TED. Cela marque le retour en Afrique de TED après la mémorable conférence TEDGlobal 2007 qui s'est tenue au même endroit.

« Notre évènement qui s'est tenu ici-même il y a dix ans a débouché sur tant d'idées, connexions et collaborations significatives », a déclaré le directeur de TED, Chris Anderson. « Nous avons maintenant une occasion de rallumer ces étincelles. Les idées qui viennent d'Afrique ont le potentiel de créer un impact vecteur de transformations, non seulement ici sur le continent, mais aussi dans le monde entier. »

« Il n'est pas trop tôt que ce grand rendez-vous arrive ! », a déclaré Emeka Okafor, co-commissaire de TEDGlobal. « L'Afrique a connu une croissance économique, démographique et de la création spectaculaire, mais les opportunités et les risques augmentent à une vitesse exponentielle. Notre conférence va rassembler des catalyseurs d'idées, des personnes qui résolvent les problèmes et qui changent la donne, et qui s'efforcent déjà ici de tracer la propre voie de l'Afrique vers la modernité. »

Les orateurs et les intervenants sélectionnés pour la conférence TEDGlobal 2017 offrent des perspectives et des solutions uniques à un niveau international. Elles comprennent :

OluTimehin Adegbeye, écrivaine et activiste

Oshiorenoya Agabi, entrepreneur en neuro-technologies

Nabila Alibhai, spécialisée en fabrication des espaces (placemaking)

Alsarah & the Nubatones, popstars rétro d'Afrique de l'Est

Bibi Bakare-Yusuf, éditrice

Christian Benimana, architecte

Niti Bhan, fondatrice et propriétaire d'Emerging Futures Lab

Mahen Bonetti, commissaire de films

Augustus Casely-Hayford, historien de la culture

Natsai Audrey Chieza, designer

Llew Claasen, spécialiste de la stratégie

Tania Douglas, professeure d'ingénierie biomédicale

Touria El Glaoui, commissaire de foires artistiques

Chika Ezeanya-Esiobu, experte en connaissances sur les indigènes

Kamau Gachigi, technologue

Ameena Gurib-Fakim, présidente de l'île Maurice

Leo Igwe, militant des droits humains

Amar Inamdar, leader d'activités d'entrepreneurs

Joel Jackson, entrepreneur des transports

Tunde Jegede, compositeur, violoncelliste, virtuose de la kora

Paul Kagame, président de la République du Rwanda

Zachariah Mampilly, expert en sciences politiques

Vivek Maru, défenseur de l'autonomisation juridique

Kola Masha, responsable dans l'agriculture

Clapperton Chakanetsa Mavhunga, professeur au MIT, penseur et acteur citoyen, auteur

Thandiswa Mazwai, chanteuse

Yvonne Chioma Mbanefo, défenseuse de la langue et de la culture

Sara Menker, entrepreneur des technologies

Sethembile Msezane, artiste

Kisilu Musya, agriculteur et cinéaste

Robert Neuwirth, auteur

Kevin Njabo, scientifique de la diversité

Ndidi Nwuneli, experte en innovation sociale

Dayo Ogunyemi, développeur de médias culturels

Nnedi Okorafor, écrivaine de science-fiction

Fredros Okumu, scientifique spécialisé dans les moustiques

Qudus Onikeku, danseur, chorégraphe

DK Osseo-Asare, designer

Keller Rinaudo, entrepreneur de la robotique

Chris Sheldrick, co-fondateur et PDG, what3words

Sauti Sol, groupe de pop africaine

George Steinmetz, photographe aérien

Olúfẹ́mi Táíwò, historien et philosophe

Pierre Thaim, chef

Iké Udé, artiste

Washington Wachira, écologiste de la faune et la flore et photographe de la nature

Magatte Wade, créatrice de marques

Ghada Wali, designer

Un certain nombre de marques et d'entreprises intéressantes ont fait un partenariat avec TEDGlobal 2017 pour aider à partager des idées et favoriser une atmosphère de curiosité et de découverte. Parmi les partenaires, on trouve : The Africa Center, Boston Consulting Group, Brightline Initiative, Gilead Sciences, Logitech, Omidyar Network, Sandstorm Kenya, Tommy Hilfiger, Westpac Banking Group et Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.

Vous pouvez suivre TEDGlobal 2017 sur le blog de TED, Facebook, Twitter (@TEDTalks), Instagram (@TED) et LinkedIn. Le mot-dièse officiel de l'évènement est #TEDGlobal.

À propos de TEDTED est une organisation à but non lucratif qui se consacre aux « Ideas Worth Spreading » (idées qui méritent d'être diffusées), généralement sous la forme de courtes conférences percutantes offertes par les plus grands penseurs et acteurs du monde actuel. Un grand nombre de ces conférences sont données lors de la réunion annuelle de TED à Vancouver, au Canada, les conférences TEDWomen et TEDGlobal, et pendant des milliers d'évènements TEDx organisés de manière indépendante dans le monde entier. Elles sont ensuite mises gratuitement à disposition sur TED.com et sur d'autres canaux. Actuellement, il y a plus de 2 500 conférences TED disponibles gratuitement sur TED.com, qui sont visionnées environ un milliard de fois par an.

Les initiatives ouvertes et gratuites de TED pour diffuser des idées comprennent : TED.com, où de nouvelles vidéos de conférences TED sont publiées quotidiennement ; TEDx, qui fournit des licences à des milliers d'individus et de groupes qui accueillent des évènements locaux de style TED autoorganisés dans le monde entier ; le programme TED Fellows, qui sélectionne des innovateurs du monde entier pour amplifier l'impact de leurs projets et activités remarquables ; l'initiative pédagogique TED-Ed ; et le prix TED annuel doté de plusieurs millions de dollars qui finance des personnes exceptionnelles ayant le « souhait » ou une idée capable de créer un changement dans le monde.