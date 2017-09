Congo-Kinshasa: Le pays lance le Pacte mondial des Nations Unies, une première en Afrique francophone

A l'initiative de l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas en République démocratique du Congo (RDC), un réseau de sociétés congolaises engagées à développer les stratégies de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) verra le jour, le jeudi 07 septembre 2017 à Kinshasa.

Le Global Compact ou Pacte Mondial des Nations Unies, une initiative lancée en 2000, a pour objectif d'influencer positivement le monde des affaires autour de 4 axes majeures : « les droits de l'homme ; les droits du travail ; l'environnement et la lutte contre la corruption ».

En RDC, la création de ce réseau, initiée par l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas, est soutenue par une douzaine d'entreprises opérant au pays. Il s'agit notamment, de Airtel, Bolloré, Comexas Afrique, Congo call center, Dijimba, Equity/ProCredit, Finca, JNC Consulting, Kings Foods, M3J International, Talimayie et Vlisco.

Engagement dans le développement durable

Dans un communiqué publié le weekend dernier, l'Ambassadeur des Pays-Bas en RDC, Robert Schuddeboom, a indiqué que le lancement du réseau Global Compact RDC est « un grand événement qui constitue la volonté manifeste des entreprises à s'engager d'une part, dans le développement durable et, d'autre part, dans des pratiques commerciales responsables ».

« Les Pays-Bas soutiennent ce processus parce que nous sommes convaincus que les entreprises peuvent jouer un rôle clé en combinant en même temps, le développement économique et la promotion de valeurs fondamentales en matière de droits de l'homme, droits du travail, environnement et lutte contre la corruption », a ainsi déclaré le diplomate néerlandais.

Il importe de préciser que, le lancement de ce réseau est une première en Afrique francophone. Car, la totalité des réseaux Global Compact se situe en Afrique anglophone où les stratégies de la RSE sont fort développées. L'introduction de Global Compact en RDC donne ainsi la possibilité aux entreprises membres d'entrer dans un réseau de plus de 8500 entreprises et de plus de 80 pays à travers le monde.

A propos de Global Compact

Lancée en 2000, le Global Compact ou Pacte Mondial des Nations Unies est une plateforme mondiale favorisant la mise en place des partenariats et des synergies entre les entreprises, les pouvoirs publics, la société civile et les Nations Unies.

A ce jour Global Compact est une Plateforme mondiale œuvrant pour la mise en commun des objectifs du monde des affaires, de la communauté internationale, dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD) et des pratiques commerciales responsables. Il favorise la mise en place des partenariats et des synergies entre les entreprises, les pouvoirs publics, la société civile, le monde du travail et les Nations Unies, ce qui contribue à la création d'une économie mondiale plus durable et plus intégrante.

Par ailleurs, le Pacte Mondial constitue l'initiative la plus importante au monde dans le domaine de l'entreprise. Il a poussé les entreprises à adopter des principes universels et à s'associer avec l'ONU pour s'attaquer aux grands problèmes. Il est devenu synonyme de la responsabilité sociétale des entreprises.

Les 10 principes du Global Compact donnent une impulsion créatrice des valeurs par des « Entreprises citoyennes » pour influencer positivement l'univers des affaires.