Sénégal/Burkina Faso: CM 2018 - Khadim Ndiaye, l'ange gardien

L'ancien gardien de but de la Linguère de Saint-Louis vainqueur de la Coupe du Sénégal en 2008 et champion du Sénégal en 2009, a remis les choses à l'endroit quand il poussait Tony Sylva vers une retraite internationale anticipée.

Alors que le public sénégalais n'a d'yeux que pour les championnats européens (anglais et français), l'ancien gardien du Jaraaf de Dakar a démontré que sous d'autres cieux, on peut continuer à progresser et à se mettre à un niveau international.

Une claquette de haute classe qui a permis aux Lions de rester dans leur match et quelques minutes, c'est une sortie autoritaire au pied qui a conforté qu'il est plus qu'une doublure dans cette équipe nationale.

Dakar — Le gardien de but des Lions Khadim Ndiaye qui a sauvé au moins deux balles de but ce samedi contre le Burkina Faso (0-0) a été l'un des meilleurs joueurs de cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

