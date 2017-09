Afrique du Sud: Empêtré dans un scandale, Ramaphosa se défend

L'année dernière, le vice-président avait mené une campagne tambours battant contre les « sugars daddy », du nom de ces hommes d'un certain âge qui couvrent de très jeunes femmes de cadeaux et d'argent, en échange de faveurs sexuelles.

Dans un communiqué diffusé ce week-end, Cyril Ramaphosa a déclaré que la campagne de diffamation qui se propage dans les médias sociaux a pour but de mener la guerre à ceux qui tentent de restaurer les valeurs, les principes et l'intégrité de l'ANC, ajoutant que certains leaders du parti sont visés pour avoir « dénoncé les affaires de corruption » au sein de la formation politique.

En Afrique du Sud, l'affaire est embarrassante pour le vice-président Cyril Ramaphosa : un article du journal The Sunday Independant dévoile ses nombreuses affaires extra-conjugales et parmi ses maîtresses de longue date, il y a des étudiantes entretenues financièrement.

