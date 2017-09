Congo-Kinshasa: Dr Mukwege - «Il faut se battre pour le retour à l'ordre constitutionnel» en RDC

Dans la situation actuelle où nous sommes, nous avons besoin de la solidarité des pays francophones pour que le Congo ne puisse pas dériver à un chaos total ou à une crise humanitaire qui ne sera pas contrôlable. La France a envoyé des messages, mais nous voulons des messages plus forts. La France peut faire plus comme pays francophone, comme également membre du Conseil de sécurité, mobiliser également d'autres pays francophones africains pour arrêter cette dérive qui nous inquiète beaucoup et qui a des conséquences humanitaires incalculables.

Absolument. Je crois que nous devons d'abord nous battre pour organiser les élections et c'est à ce moment-là que les gens peuvent commencer à parler des candidatures. Sinon, si les gens commencent à parler des candidatures maintenant, en fait ça va être la loi de diviser pour mieux régner, et aussi qui va régner ?

