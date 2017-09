Cameroun: Paiement de la taxe foncière - Encore un mois

Le parlement n'a pas reconduit l'amnistie. Du coup, ceux qui ne paieront pas leur taxe foncière cette année se verront infliger des pénalités. L'exercice ouvert depuis janvier devait se clôturer le 15 mars dernier. Mais, conscient de la nouveauté de l'imposition et dans le souci permanent d'amener volontairement les contribuables vers le civisme fiscal, le ministre des Finances (MINFI) a prorogé le délai de clôture de l'exercice 2017 au 30 septembre. Il ne reste donc plus qu'un mois.

Lentement, mais surement, le paiement de la taxe foncière, longtemps resté en hibernation, rentre dans les habitudes des Camerounais. C'est qu'ils n'ont plus réellement le choix. Passé l'exercice pilote de 2015, où le paiement était restreint aux métropoles Douala et Yaoundé, puis 2016, ouverte sur l'ensemble du territoire mais avec une amnistie jusqu'en fin d'année, 2017 est plus stricte.

