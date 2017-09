Congo-Kinshasa: Mwimba Texas « la discrimination ne facilite pas l'épanouissement de la personne vivant avec albinisme »

Les personnes vivant avec albinisme sont invitées à « s'accepter et se faire accepter » dans la société. Les non-albinos devraient, à leur tour, adopter un comportement d'amour vis-à-vis des albinos.

Cet appel est du président de la Fondation Mwimba Texas (FMT), le vendredi 01 septembre 2017, au cours d'une cérémonie de distribution des fournitures scolaires aux enfants albinos et autres défavorisés en âge de scolarité, organisée au Jardin botanique de Kinshasa.

En attendant les paiements des frais scolaires par les parents, tous ces enfants vont, tant soit peu, retrouver le chemin de l'école dont la rentrée est fixée pour le lundi 04 septembre 2017.

Depuis 19 ans, la Fondation Mwimba Texas se fait le devoir d'organiser, à la veille de chaque rentrée scolaire, une cérémonie de remise de kits pouvant permettre aux écoliers albinos et autres vulnérables de bien commencer leurs cours. Cette année la FMT n'a pas failli à cette règle.

Le vendredi dernier, la FMT, par l'entremise de son président initiateur, le célèbre catcheur, Mwimba Texas, a procédé à la distribution des fournitures scolaires au cours d'une manifestation agrémentée de plusieurs autres activités. Cet acte philanthropique est salué par bon nombre d'observateurs.

Droit à l'éducation

Cette cérémonie est, non seulement un moment de convivialité ; de partage d'expérience ; mais aussi et surtout, de sensibilisation de la personne vivant avec albinisme. D'entrée de jeu, Mwimba Texas a rappelé que, « les albinos ont aussi droit à l'éducation ». Ainsi, at-t-il invité tous ceux qui ont toujours, d'une manière ou d'une autre, soutenu la Fondation de continuer à le faire pour le bien des albinos et autres vulnérables.

Les enfants présents à cette cérémonie ont bénéficié chacun, d'un kit scolaire composé de cahiers, stylos, cartables, lattes... mais aussi, les moins âgés ont bénéficié de crèmes antisolaires, utiles pour leur peau.

« S'accepter et se faire accepter »

Chaque fois que les albinos se rencontrent au sein de la FMT, l'accent est surtout mis sur la sensibilisation. Prenant la parole à tour de rôle, chaque orateur appelait les personnes vivant avec albinisme de « s'accepter et se faire accepter » dans la société. Mais aussi, ils ont demandé aux non-albinos d'adopter un comportement d'amour vis-à-vis des albinos.

« Aujourd'hui, si nous parlons de discrimination criante, ce n'est pas entre nous des albinos. Mais, ce sont des non-albinos qui ont tant de préjugés. Et, cette façon de faire ne facilite pas l'émergence ou l'épanouissement de la personne vivant avec albinisme », a déploré le président la Fondation Mwimba Texas.

Pour lui, tout celui qui est sensible à la cause des albinos de la République démocratique du Congo est sensé nous soutenir pour le bien de ces derniers.

Par ailleurs, il sied de reconnaitre à Mwimba Texas le mérite d'être le « Pionnier, le Mandela, le précurseur et le chef d'état-major des albinos » en RDC, se vante-t-il.

D'après Gorby Kabengele (17 ans), un des jeunes albinos ayant bénéficié de bourses d'étude accordées à la FMT par la Fondation Getler, ce qui attire l'attention de non-albinos aux albinos c'est l'intelligence, l'application en classe et la propreté. Ainsi, Gorby qui prend déjà son inscription à l'université cette année, invite ses pairs d'aimer les études et de s'appliquer à l'école pour qu'un jour, ils deviennent de « grandes personnalités ». Il a enfin, remercié les Fondations Mwimba et Getler pour leur accompagnement et soutien dans ses études depuis les humanités.