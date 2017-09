Guinée: Culture, sports et patrimoine Historique - Le discours d'adieu du ministre Siaka Barry

Le jeudi, 31 août 2017, au Musée national de Guinée sis à Sandervalia, Siaka Barry, désormais ex-ministre de la Culture, des Sports et du patrimoine historique a passé le témoin à Sanoussy BantamaSow. Dans son message plein de sympathie et de sagesse, le natif de Kankan a félicité le Président Alpha Condé pour la confiance portée en sa personne ainsi que tous ceux qui lui ont soutenu de près ou de loin. Dans la même ferveur, le ministre Siaka Barry a appelé aux jeunes à être unis pour une Guinée forte et émergente. Lisez le discours !

« Je m'en voudrais éternellement, si au sortir de cette cérémonie solennelle, je n'adressais pas sincèrement et du plus profond de mon cœur, mon infinie gratitude à son Excellence M. le Président de la République, qui parmi tous ces valeureux guinéens, m'a accordé son inestimable confiance et l'insigne privilège de servir mon pays, pendant vingt mois, au sein de son Gouvernement. Je vous prie, en mon nom, de lui transmettre ces mots pleins de reconnaissance, mais aussi d'admiration émanant d'un fils spirituel soucieux de s'inscrire à jamais dans la vision démocratique originelle de ce valeureux père. Qu'il soit rassuré de ma bienveillance infinie à son égard et de mon amour filial franc et sincère.

C'est justement cet amour filial, qui ne me permettra jamais contre lui, d'être un Brutus autour de César. C'est pourquoi, sans fioriture, ni démagogie, je vous prie de bien vouloir lui transmettre mes souhaits ardents de réussite dans sa noble et exaltante œuvre pour une Guinée démocratique et résolument tournée vers le progrès social et économique. Nous l'avons accompagné avec effervescence sous les lambris dorés de Sékhoutouréya après 40 années de lutte, maintenant, nous nous devons de l'accompagner avec ferveur dans la bataille qui l'attend, l'ultime et éternelle victoire, celle qui vise désormais à ouvrir les portes du Panthéon de l'histoire. Cette bataille-là, croyez-moi, c'est la plus difficile. D'autant plus que seuls les plus visionnaires et les plus courageux de ses nombreux fils l'accompagneront dans cette aventure hardie mais à jamais noble. Pour ce faire, je lui demande une vigilance renforcée. Et cette vigilance doit être de mise face à cette horde de prébendiers à la recherche permanente de strapontins, qui rôdent souvent et tissent malicieusement leurs toiles autour de nos chefs, tentant ainsi de les attirer vers des chemins risqués et incertains pour nos pays. Ceux-là se jouent de notre stabilité, ils se jouent de notre quiétude, ils se jouent de la paix sociale.

Chers membres du gouvernement, je vous prie de transmettre au Président de la République, le Pr. Alpha Condé, le message qui consiste à lui dire qu'il est désormais le dernier rempart de la démocratie contre l'arbitraire en Guinée. Qu'il écoute intelligemment, comme il l'a toujours fait, la voix majestueuse et profonde de notre peuple. Car, comme le disait Thomas Sankara : « malheur à ceux qui bâillonnent le peuple.

Pour finir, j'en appelle à la jeunesse guinéenne à s'inscrire dans la mission rédemptrice de notre nation, tout en méditant cette belle citation de Frantz Fanon : « chaque génération doit dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir ». Alors jeunes de Guinée, levez-vous pour remplir votre part de mission, c'est-à-dire le combat pour une Guinée unie, solidaire, rassemblée, réconciliée et prospère, dans la préservation de nos valeurs culturelles authentiques comme vecteurs de paix et d'unité nationale.

Vive la culture et les sports, Vive la République !

La patrie ou la mort !

Nous vaincrons !

Hasta la Victoria Siempré !!! »