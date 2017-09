Sénégal: L'IAM annonce "un évènment autour de la gastrononomie, moyen de développement"

Il sera conduit "sous le format MKSROOM By Makesense (une conférence conçue comme une émission télé live avec une sollicitation du public et des pauses musicales) au 7ème étage de 18h30 à 21h00".

Les organisateurs annoncent aussi un débat portant sur le thème : "Réactualisation et valorisation de notre patrimoine gastronomique pour un développement durable et une souveraineté alimentaire".

Au programme, un "mini marché de la Terre comptant des acteurs locaux et des produits « Good Clean & Fair » et une projection présentant le mouvement Slowfood", au 6e étage de l'immeuble de l'IAM, de 16h30 à 21h00

