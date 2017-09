Cameroun - Encore du sang sur les routes : Voici les noms de 12 des 15 morts de l'accident survenu à Edéa

Nota bene : Vu le caractère difficile de la collecte, la rédaction de Camer.be en toute humilité, ne garantit pas de l'orthographe des noms. Toutefois, même avec cette incertitude éventuelle, au moins des paramètres phonétiques et onomastiques, pourraient bien aider les familles, amis et connaissances qui savent sans doute que les leurs été du voyage, à se retrouver.

Comme annoncé dans notre titraille, les routes camerounaises, ont encore été marquées ce week-end par le sang et les larmes. Dans l'accident intervenu à Edéa, 15 des 19 passagers ont péri et les quatre autres, grièvement blessées. A côté de cela, il y a aussi les deux morts consécutifs à un choc frontal entre un bus et une voiture de tourisme, dans une localité de Souza (région du Littoral).

