Afrique: La Côte d'Ivoire reprend le contrôle du groupe C

La Côte d'Ivoire ne badine pas avec la Coupe du monde 2018 et la CAN Total 2019. Les Eléphants l'ont encore prouvé ce samedi, au stade de l'Amitié sino-gabonaise d'Agondjé, à Libreville.

La bande à Marc Wilmots qu'on croyait aux abois, après sa déconvenue devant la Guinée (2-3), en juin dernier dans le cadre des éliminatoires de la CAN a enfoncé les Panthères dans leur tanière. Trois buts inscrits en seconde période ont scellé le sort des Gabonais dans cette première manche de la double confrontation entre les deux pays. Max Alain Gradel avec un cœur gros comme la terre, a ouvert le score (1-0, 53') et Seydou Doumbia est venu porter l'estocade avec un doublé (77' et 83') qui a tué toutes les velléités des fauves de Camacho.

Il a fallu beaucoup de patience aux Ivoiriens pour plier le match. Ils ont tenté de prendre la mesure de l'adversaire en première mi-temps. Mais en face il y avait un excellent portier gabonais, qui aura été, pour beaucoup, l'homme du match. Nonobstant les trois buts qu'il a encaissés, Yves Stéphane Bitseki Moto a dilué la note pour le Gabon. Avec lui, un bon Bruno Ecuele en défense (en première période) et un Denis Bouanga intrépide qui aura également tout essayé, en vain. Car, en face, il y avait des Pachydermes gonflés à bloc et déterminés à défendre leur statut.

En effet, les Eléphants de Côte d'Ivoire, emmenés par Gervinho, Gradel, Kalou et Doumbia ont fait un petit pas de plus à destination de la Russie. Ils pointent en tête du groupe C avec 7 points, devant le Maroc, 5 points, le Gabon 2 points et le Mali ferme la marche avec un seul point. Dès mardi, les Ivoiriens devront à nouveau battre le Gabon, afin d'attendre le Mali (6 octobre) et surtout le match décisif contre le Maroc (6 novembre).