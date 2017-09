Burkina Faso/Sénégal: Un solide Burkina Faso contraint le Sénégal au nul

Les Etalons du Burkina Faso ont fait match nul avec les Lions du Sénégal, ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor confortant leur première place dans la poule D.

Le sélectionneur du Burkina Faso Paulo Duarte avait prévenu : il venait à Dakar chercher un résultat positif et il l'a obtenu avec beaucoup de brio contre le Sénégal qu'il considère toujours « comme le favori de cette poule en raison de la qualité et de la quantité de ses joueurs ».

« Mais on savait aussi que le Sénégal ces dernières années ne faisait pas de résultat », a répété le technicien lusitanien en conférence de presse avec une pointe de fierté au coin de la lèvre après le nul 0-0.

Comme le maillot immaculé de ses joueurs, le technicien portugais a fait réciter à ses joueurs un football propre, une leçon bien apprise : « Quand on laisse le Sénégal jouer, on est en danger et c'est pourquoi, nous avons resserré les lignes et nous avons obtenu le résultat que nous étions venus chercher en nous procurons des occasions de but ».

En effet, sur l'ensemble de la partie, les partenaires de Bertrand Traoré n'ont jamais joué petit bras. En dépit d'une stratégie défensive, ils se sont toujours livrés à fond. Comme sur ce coup franc quand Alain Traoré obligea le gardien sénégalais du Horoya AC de Guinée, Khadim Ndiaye, à sortir le ballon qui allait dans la lucarne d'une claquette bien sentie (26'). Jusque-là, il faut le reconnaître, il n'y avait rien eu à se mettre sous la dent.

Ragaillardis par cette action, les Etalons continuaient de presser et Préjuce Nakoulma sur une perte de balle de Moussa Wagué l'arrière droit sénégalais donnait une seconde fois l'occasion au gardien du Horoya AC de Guinée, remplaçant d'Abdoulaye Diallo, l'habituel titulaire, de briller (35').

Une minute plus tard, alors que les Etalons avaient fait passer à deux reprises un coup de froid sur le public du stade Léopold Sédar Senghor, Moussa Sow qui venait d'hériter d'un ballon en cloche, butait sur la sortie du portier burkinabé, Hervé Koffi (6').

Les dernières minutes de la première période n'ont rien donnant aux Etalons des raisons de croire qu'ils pouvaient réussir un bon coup à l'extérieur. De fait, ils n'ont jamais baissé la tête. Au contraire, crinière au vent et jouant toujours les coups à fond, ils ont réussi à pousser les Lions à la faute. Kalidou Koulibaly qui avait fait une première faute sanctionnée par un carton jaune l'a appris à ses dépens quand il a été exclu pour cumul de cartons (81').

Entre temps, les Lions, malgré les changements intervenus avec les entrées de Diao Keita Baldé à la place d'Ismaila Sarr (65') et de Pape Alioune Ndiaye à la place de Younousse Sankharé (74') ne réussirent pas à trouver la faille à cause « du manque de justesse technique », expliquait après-match leur entraîneur, Aliou Cissé.

Mais aussi et surtout par la faute d'une solide équipe du Burkina Faso qui tout en réussissant à préserver sa cage, a joué ses contres à fond pour aller chercher la victoire avec Bertrand Traoré qui a tenté mais a toujours été rattrapé par la défense sénégalaise.

Réactions

Paulo Duarte (sélectionneur du Burkina Faso)

« Sur l'ensemble du match, on peut dire que c'est un résultat équitable, c'est un résultat juste parce que les deux équipes ont eu des occasions. Nous avons mis en place une stratégie qui a marché parce qu'on savait que face à une grande équipe comme le Sénégal, on ne doit pas laisser d'espaces. Nous avons bloqué les couloirs et resserrer les lignes. Contre le Sénégal, il fallait mettre en place une stratégie. Le Sénégal est favori du groupe avec ses individualités mais on sait qu'il n'a pas obtenu de résultats ces derniers temps. Le match aller est passé et on jouera nos cartes à fond au retour contre une grande équipe qui n'a pas encore dit son dernier mot. Mais nous aussi ».

Aliou Cissé (sélectionneur du Sénégal)

« Le Sénégal est toujours dans le coup en dépit du nul parce qu'il y aura un autre match mardi contre cette même équipe du Burkina Faso qui a défendu à onze. Dans le football, il est plus facile de défendre et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant il faut reconnaître que sur ce match, nous avons manqué de justesse technique. Nous avons eu trop de déchets. Par rapport à notre stratégie, nous n'allons pas renier nos principes, nous avons gagné des matchs en jouant soit en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Ce soir, nous avons manqué de réussite dans la finition. L'équipe s'est créée des occasions et nous allons continuer de travailler pour trouver la solution. C'est malheureux que nous n'ayons pas pu convertir les nombreux coups francs dont nous avons bénéficié. Maintenant, il y a un match à aller jouer mardi et faudra se donner les moyens d'aller gagner à Ouagadougou »