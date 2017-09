Congo-Kinshasa: MSR/MP - François Rubota interpelle les notables katangais !

document

Il est Député National, Secrétaire Général du Mouvement Social pour le Renouveau resté fidèle à l'idéologie et à la ligne de conduite tracée par le Raïs, Joseph Kabila Kabange.

Il est également l'un des Membres patents du Bureau politique de la Majorité Présidentielle. Lui, c'est François Rubota Masumbuko. Dans une lettre ouverte adressée à ses sœurs et frères ressortissants du grand Katanga, il constate que le Chef de l'Etat est en train de perdre sa base de cette contrée.

Ceci, en dépit de tous les efforts qu'il fournit jour et nuit pour le développement de cette Province et même pour sa participation dans tous les gouvernements formés. Pour mettre fin à cette situation démoralisante, il les conseille à solliciter l'implication personnelle du Chef de l'Etat, aux fins de rétablir la cohésion au sein de la grande famille des provinces démembrées de l'ex Katanga.

Ceci, en mettant les sages et les notables à profit, pour concilier les frères et sœurs afin que souffle de nouveau un vent de paix, de tranquillité et de fraternité, comme ce fut le cas en 2006 et 2011. Ci-dessous, l'intégralité de sa lettre.

République Démocratique du Congo

Assemblée Nationale

Député National

Honorable François RUBOTA MASUMBUKO

Province du Sud-Kivu/Territoire d'Uvira

N/Réf.: 28/AN/DN/FR/2017

LETTRE OUVERTE A MES FRERES ET SŒURS DES PROVINCES ISSUES DE L'ANCIENNE PROVINCE DU KATANGA

Chers frères et sœurs,

Que la paix du Christ soit avec chacun de vous !

Je vous écris comme votre frère, parce que nous partageons le même pays, les mêmes valeurs j'imagine mais surtout, parce que nous partageons la même langue (le Swahili) dans sa diversité, facteur d'unité des peuples, comme le disait le Président Mwalimu Kambarage Julius Nyerere, pour vous exprimer mon étonnement et ma stupéfaction qui sont aussi ceux des autres personnes avec lesquelles nous partageons le même espace linguistique.

Chers frères et sœurs,

Les autres provinces observent depuis un temps comment Lubumbashi, ancien chef-lieu de l'ancienne province du Katanga, avec à sa tête Kyungu wa Kumwanza, est devenu avec obstination le fief de l'opposition, du G7/Rassemblement contre le pouvoir conduit par Son Excellence Joseph Kabila Kabange, Président de la République et Chef de l'Etat, votre fils, votre frère, votre cousin, votre oncle pour certains, etc.

Comment peut-on expliquer votre obstination pour crucifier votre frère de la manière dont vous le faites, avec une violence, haine jamais connues depuis l'indépendance, pendant que l'ancienne province du Katanga est sa base naturelle et plus étonnant, malgré le service vous rendu sur le plan politique, social et économique.

Depuis 2001, jamais un gouvernement n'a été formé sans que l'on y trouve 10 ministres ressortissants de l'ancienne province du Katanga et ce, sans compter les animateurs des services publics et entreprises publiques du Portefeuille de l'Etat.

Chers frères et sœurs,

Il y a deux mois, j'ai effectué un voyage de visite de bases de notre parti, le Mouvement Social pour le Renouveau, dans l'ancienne province de l'Equateur. J'ai vu, j'ai palpé les réalités de cette ancienne province, et laissez-moi vous dire que malgré toutes les réalités, Mobutu Sese Seko, qui a régné pendant 32 ans, même mort, personne alors personne, ressortissant de cette province ne l'injurie, ne le traite de tous les maux et ne le renie.

Certains acteurs politiques ressortissants d'autres provinces vous accompagnent, certes, pour cette crucification de votre fils. Je dois vous avouer que le moment venu, non seulement ils vont se moquer de vous mais ils vous diront que l'ancienne province du Katanga n'est pas la seule province de ce pays pour avoir le bénéfice de trois Présidents de la République successifs. C'est à ce moment que vous vous rendrez malheureusement compte de la réalité politique mais avec retard. Ce n'est pas tous les jours que la province a un Président de la République.

Chers et sœurs,

Ressaisissez-vous, il n'est pas encore tard, protégez votre fils, notre fils, défendez-le.

Achenihayo mambo, keshowenginewatawacheka pouvoir itakapoenda. Wenginewanaitafuta.

La situation devenue préoccupante, que les notables du Katanga sollicitent l'implication personnelle de Son Excellence Monsieur Joseph KABILA KABANGE, Président de la République, Chef de l'Etat, aux fins de rétablir la cohésion au sein de la grande famille des provinces démembrées de l'ex Katanga, en mettant les sages et les notables de ces provinces à profit, pour concilier les frères et sœurs afin que souffle de nouveau un vent de paix, de tranquillité et de fraternité, comme ce fut le cas en 2006 et 2011, a-t-on appris.

Fait à Kinshasa, le 18 Août 2017

Honorable François RUBOTA MASUMBUKO

Député National