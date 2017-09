Burkina Faso: Attaque terroriste à Djibasso - La gendarmerie ciblée, un douanier tué

Le vendredi 1er septembre 2017, jour de Tabaski, les esprits n'étaient pas à la fête à Djibasso dans la province de la Kossi.

Aucun acte de réjouissance après la prière ; toute la ville était en deuil après l'attaque de la nuit précédente qui a coûté la vie à un assistant des douanes. C'est le poste de gendarmerie et un bar qui ont été visés par des individus armés non encore identifiés. Le bilan fait état d'un mort et de dégâts matériels.

Sur les lieux de l'attaque, l'émotion est encore vive vendredi matin à 7h. Des militaires, gendarmes et policiers bien armés y sont présents. Des rescapés reviennent sur leurs pas chercher leurs chaussures, engins ou téléphones portables abandonnés dans leur fuite. Les motos incendiées devant la gendarmerie, les points d'impacts énormes et la quantité de munitions (on en a dénombré 265) démontrent à quel point les assaillants étaient déterminés. Les populations riveraines regroupées devant leurs concessions observent les choses dans le calme.

Selon des témoins, c'est aux alentours de 21h 30 le jeudi 31 août, jour de marché de Djibasso, moment de grand rassemblement, que l'attaque a eu lieu. Six hommes en noir, cagoulés et lourdement armés, ont d'abord ouvert le feu sur la brigade territoriale. Les deux agents qui étaient en faction n'ont pas été touchés. Les assaillants s'en sont ensuite pris aux clients du Centre populaire de loisirs (CPL), situé juste à proximité. L'assistant des douanes Barthélemy Yé, qui y était, a été criblé de balles.

Les coups de feu auraient duré plusieurs minutes. Au départ, tous croyaient à des pétards comme il est de coutume d'en entendre à quelques heures d'une fête avant de se rendre compte qu'il s'agissait d'une attaque des forces du mal. «Quand j'ai entendu la première fois les détonations, je me suis dit que c'était des enfants qui s'amusaient avec des pétards et qu'il fallait les en dissuader. Mais au fur et à mesure que les tirs s'intensifiaient, j'ai réalisé que c'était plus grave que je ne le pensais. Quand j'ai vu des gens qui couraient dans tous les sens, je me suis vite enfermé avec un jeune passant qui m'a rejoint », a relaté Issiaka Bélémou, qui s'est vu obligé de passer la nuit dans son atelier de blanchisserie.

Un autre témoin raconte cette nuit d'horreur : « Hier nuit, je me suis retrouvé avec des amis pour prendre un pot, et pendant qu'on s'apprêtait à partir on a entendu des tirs ; les détonations étaient tellement fortes qu'on ne savait pas d'où elles provenaient. C'était donc la débandade, on était cinq autour de la table mais je me suis retrouvé avec un seul et tous les deux nous avons trouvé refuge dans une famille où on a passé la nuit avant de regagner nos domiciles le matin. Dans la fuite, j'ai perdu mon téléphone.

Quant à Lazare Kiemtoré, le gérant du CPL, il n'avait que ses yeux pour pleurer la disparition brusque et tragique de son ami douanier et constater les dégâts causés par les tirs dans son débit de boissons : télévision, réfrigérateurs et autres appareils ont été saccagés par les terroristes, qui ont pris la fuite non sans avoir au préalable emporté des motos dont celle d'un jeune policier.

Le gouverneur par intérim de la boucle du Mouhoun, Maxime Bouda, et le haut-commissaire de la Kossi, Alfred Ouaré, accompagnés des autorités sécuritaires de la région, se sont rendus à Djibasso vendredi pour constater les dégâts et traduire leur compassion à la famille de la victime et particulièrement à son épouse, la journaliste Hortense Evelyne Yélémou.

Certains responsables sécuritaires ont déploré le manque de collaboration de la population. Une population gagnée par la peur et qui redoute d'autres attaques après cette première. En effet, dans la commune de Djibasso, située à quelques encablures de la frontière avec le Mali, il y a beaucoup de falaises pouvant constituer des refuges pour les terroristes. Pendant que nous étions encore sur les lieux aux environs de 13h, un suspect a été arrêté par la police. Il a été conduit à Nouna pour la suite de l'enquête.