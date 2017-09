Kenya: Raila Odinga maintient la pression sur la Commission électorale

Mais Uhuru Kenyatta est clair: l'IEBC doit rester en place. Le sujet risque donc de cristalliser les tensions. La compétition s'annonce en tout cas encore plus féroce que lors de la campagne précédente. Raila Odinga et Uhuru Kenyatta affirment tous deux être le véritable vainqueur du scrutin du 8 août, et promettent une victoire certaine au prochaines élections.

Raila Odinga repart en campagne en vue de la nouvelle élection présidentielle kényane qui devrait se tenir, selon la Constitution d'ici 60 jours. Vendredi, la Cour suprême a en effet invalidé la victoire d'Uhuru Kenyatta et annulé le scrutin du 8 août dernier. Accompagné des leaders de la Nasa, la coalition de l'opposition, Raila Odinga a tenu son premier meeting depuis le verdict ce dimanche. Et il a attaqué une nouvelle fois la Commission électorale, l'IEBC.

